В поединке отбора на Евро-2024 Люксембург потерпел сокрушительное поражение от Португалии (0:9). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Португалия камня на камне не оставила от Люксембурга, одержав крупнейшую в своей истории победу – ранее они трижды останавливались на отметке в восемь сухих голов. Стало это поражение повторением самого позорного результата и для соперника – до этого люксембуржцы дважды проигрывали Англии 0:9.

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Гости гордо держались до 12-й минуты, а потом началось шоу. Жота, Рамуш и Инасиу оформили по дублю, а Фернандеш отдал три ассиста и забил один гол. Еще по разу расписались в воротах Люксембурга Орта и Фелиш. К слову, Роналду в этом матче участия не принимал из-за перебора желтых карточек.

Как следствие, после 6-ти матчей Португалия набрала 18 очков и лидирует в группе J. Люксембург с 10-ю баллами третий.