У поєдинку відбору на Євро-2024 Люксембург зазнав нищівної поразки від Португалії (0:9). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Португалія каменя на камені не залишила від Люксембурга, здобувши найбільшу у своїй історії перемогу – раніше вони тричі зупинялись на позначці у вісім сухих голів. Стала ця поразка повторенням найганебнішого результату і для суперника – до того люксембуржці двічі програвали Англії 0:9.

Євро-2024, відбір: Португалія рознесла Люксембург з трьома дублями, Словаччина за 6 хвилин розгромила Ліхтенштейн

Гості гордо тримались до 12-тої хвилини, а потім почалось шоу. Жота, Рамуш та Інасіу оформили по дублю, а Фернандеш віддав три асисти і забив один гол. Ще по разу розписались у воротах Люксембурга Орта та Феліш. До слова, Роналду у цьому матчі участі не брав через перебір жовтих карток.

Як наслідок, після 6-ти матчів Португалія набрала 18 очок і лідирує у групі J. Люксембург з 10-ма балами третій.