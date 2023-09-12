Отбор на Евро-2024

Португалия – Люксембург – 9:0

Голы: Инасиу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернанадеш, 83, Фелиш, 88

Словакия – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Ханцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6

Исландия – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Финнбогасон, 90+2

Латвия – Уэльс – 0:2

Голы: Ремзи, 29, Брукс, 90+6

В группе Н фавориты легко победили аутсайдеров. Словакия сняла все вопросы на старте встречи с Лихтенштейном, забив три гола за шесть минут. Первый влетел уже через 10 секунд после стартового свистка, когда словаки разыграли с центра поля и забросили вперед на Ханцко. Дуда после ошибки голкипера удвоил преимущество, после чего отличился Мак.

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Португалия даже без Роналду разнесла Люксембург. Еще в первом тайме Рамус и Инасиу оформили по дублю. Защитнику дважды идеально навесил на голову Фернандеш, а нападающий ПСЖ забил после неудачной попытки гостей разыграть от ворот и прохода Леау. Во втором тайме Фернандеш вырезал еще одну конфету, ассистировав Жоте. После чего сам Жота помог забить Орте и сделал дубль. А Бруну и Фелиш поставили точку.

В третьем матче этой группы Исландия буквально на последних секундах вырвала победу над Боснией и Герцеговиной. Финнбогасон завершил затяжную финальную атаку. Островитяне набрали 6 очков и догнали балканцев в таблице. Люксембург (10 пунктов) остается третьим, Словакия с 13 баллами закрепилась на втором месте, а Португалия лидирует с 18 очками.

Уэльс одолел Латвию благодаря пенальти. Рэмзи реализовал 11-метровый. В компенсированное время Уилсон и Брукс поймали латвийцев на контратаке. Валлийцы набрали 7 очков и догнали Армению Петракова в таблице группы D. Латвия на дне с нулем, а первенство делят Хорватия и Турция.