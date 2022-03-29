"ФИФА должен показать уникальную солидарность с Украиной и гарантировать, что украинский флаг будет высоко развеваться в финальной стадии чемпионата мира. Нет практического способа, чтобы плей-офф между Шотландией и Украиной состоялся летом. Есть игроки, которые со своими семьями находятся на передовой из-за нападения российских войск.

Пора ФИФА активизироваться и сказать Украине, что давление снято – вы будете на чемпионате мира. И тогда мы добавим к жеребьевке еще одну сборную", – цитирует Генри Маклиша Daily Record .

ЧМ-2022: УАФ не поддерживает идею предоставления сборной Украины прямой путевки на турнир

Заявление Энди Смита очень перекликается со словами бывшего первого министра Шотландии: "Мы должны дать Украине "золотую" путевку в финальную стадию, добавить еще одну команду, чтобы никто не проиграл в результате. Жеребьевку в пятницу следует отложить, чтобы это произошло.

Да, это означает, что на ЧМ будет 33 команды, а не 32, что в одной из групп будет дополнительная команда. Возможно, для попавших в эту группу будет небольшой недостаток, но, в конце концов, кого это будет волновать, если это означает, что мы продемонстрировали исторический акт солидарности с Украиной".

Напомним, футбольные организации официально не рассматривают возможности предоставить команде Александра Петракова прямую путевку на чемпионат мира. Следовательно, матч сборной Украины против Шотландии перенесли на июнь, триумфатор пары будет играть с Уэльсом за выход на Мундиаль.