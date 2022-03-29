"ФІФА має показати унікальну солідарність з Україною та гарантувати, що український прапор буде високо майоріти у фінальній стадії чемпіонату світу. Немає практичного способу, щоб плей-офф між Шотландією та Україною відбувся влітку. Є гравці, які зі своїми сім’ями перебувають на передовій через напад російських військ.

Настав час ФІФА активізуватися і сказати Україні, що тиск знятий – ви будете на чемпіонаті світу. І тоді ми додамо до жеребкування ще одну збірну", – цитує Генрі Макліша Daily Record.

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Заява Енді Сміта дуже перекликається зі словами колишнього першого міністра Шотландії: "Ми повинні дати Україні "золоту" путівку до фінальної стадії, додати ще одну команду, щоб ніхто не програв у результаті. Жеребкування в п’ятницю слід відкласти, щоб це сталося.

Так, це означатиме, що на ЧС буде 33 команди, а не 32, що в одній із груп буде додаткова команда. Можливо, для тих, хто потрапив у цю групу, буде невеликий недолік, але, зрештою, кого це хвилюватиме, якщо це означає, що ми продемонстрували історичний акт солідарності з Україною".

Нагадаємо, наразі футбольні організації офіційно не розглядають можливості надати команді Олександра Петракова пряму путівку на чемпіонат світу. Відтак, півфінальний матч плей-офф збірної України проти Шотландії перенесли на червень, тріумфатор пари гратиме з Уельсом за вихід на Мундіаль.

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