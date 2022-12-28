Саутгемптон и Тоттенхэм поделили очки в 20-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Уорд-Праус открыл счет на 25-й минуте, но конец тайма явно был за Тоттенхэмом. Салису сбил Сона в штрафной – вторая желтая и пенальти. Приговор четко реализовал Кейн.

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После перерыва "шпоры" упустили кучу моментов, немного испортив рекорд Конте. Итальянец стал первым тренером в истории Тоттенхэма, не проигравшим 7 стартовых матчей в рамках АПЛ.