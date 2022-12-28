Саутгемптон і Тоттенхем поділили очки в 20-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ворд-Праус відкрив рахунок на 25-й хвилині, але кінець тайму явно був за Тоттенхемом. Салісу збив Сона у карному майданчику – друга жовта і пенальті. Вирок чітко реалізував Кейн.

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По перерві "шпори" змарнували купу моментів, дещо зіпсувавши рекорд Конте. Італієць став першим тренером в історії Тоттенхема, який не програв 7 стартових матчів в рамках АПЛ.