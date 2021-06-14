Испания – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Испания начинает Евро-2020 домашним поединком против Швеции. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Евро-2020 Испания – Швеция начнётся в 22:00 по киевскому времени. Поединок проходит в Севилье на стадионе "Ла Картуха". Телетрансляция доступна на ТК "Футбол 1/2" и ТРК Украина, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Испания – Швеция: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Испания: Симон – М. Льоренте, Ляпорт, П. Торрес, Альба – Коке, Родри, Педри – Ф. Торрес, Мората, Ольмо
Запасные: Де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Д. Льоренте, Морено, Алькантара, Гарсия, Гайя, Руис, Траоре, Оярсабаль, Сарабия
Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделёф, Даниэльссон, Аугустинссон – С. Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг – Берг, Исак
Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенссон, Эландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Е. Ларссон, Каюсте
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