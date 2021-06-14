Испания оказалась одной из наиболее проблемных стран Евро-2020. Сначала право на его проведение из-за санитарных ограничения потерял Бильбао, в результате чего матчи пришлось переносить на севильскую Ла Картуха – это олимпийский стадион с беговыми дорожками, который вы можете помнить по трансляциях Суперкубка и финала Кубка страны. Сборная же подошла к турниру со скандалами, которые начались ещё полтора года назад с возвращением Луиса Энрике на должность тренера – его ассистент вывел "Фурию Роху" на Евро и хотел остаться основным, но коуч не уступил. Прямо перед турниром новый-старый наставник отцепил от заявки всех футболистов Реала, вибесив мадридские издания, а всего за неделю до чемпионата Европы в лагере сборной вспыхнул COVID-19.

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Тревогу фанатов вызывают не только эти новости. Испания в принципе сейчас является нестабильной командой – сегодня пиренейцы могут уничтожить Германию со счетом 6:0, а завтра этот же состав будет мучиться с Грузией. Частично это объясняется сменой поколений: за "Фурию Роху" в течение последнего года дебютировали Ферран и Пау Торрес, Адама Траоре, Дани Ольмо, Эрик Гарсия и Педри, а тут ещё и Ляпорт прописался в основе сборной – он решил оставить надежды прорваться в заявку Франции, получив испанский паспорт. Луис Энрике так сильно экспериментировал с основой, что и сейчас трудно понять, кто выйдет в старте на Швецию – Морено или Мората, Альба или Гайя, Симон или де Хеа? Вариантов очень много.

Впрочем, даже на фоне таких перестановок Испания могла бы показать больше в матчах против сильных команд. За последний год команда сыграла две ничьи с Португалией (по 0:0), не победила в ослабленных де Буром голландцев (1:1), потеряла очки со Швейцарией (1:1), проиграла Украине (0:1) и не одолела Германию на выезде (1:1). Правда, немцев и украинцев она еще и громила, а те же "селесао" откровенно отскочили – но ситуация все равно выглядит тревожно. "Фурия Роха" слишком часто теряет контроль над игрой и имеет проблемы с динамикой, а в тактическом плане коллектив выглядит предсказуемо. Это – шанс для шведов.

"Тру Крунур" встречались с испанцами в отборе к Евро-2020, дав два конкурентных поединка. Тогда пиренейцы были значительно мощнее в кадровом плане, однако скандинавы дали достойный бой – на выезде они подверглись разгрому, но дважды пропустили с пенальти, а дома шведы зацепились за ничью. "Викинги" квалифицировались на турнир со второго места, потеряв очки только в матчах с испанцам и норвежцами (1 поражение, 3 ничьи). С тех пор особых проблем в лагере сборной не возникало. Только Златан Ибрагимович нарушал информационную тишину, требуя место в заявке. В конце концов, нападающий его получил – слишком уж здорово он выглядел в Милане.

Правда, 2020-й год Швеция провалила, потерпев шесть поражений в десяти матчах и забив всего один гол при десяти пропущенных. Впрочем, соперники были серьезные – Португалия, Хорватия, Франция и Дания. Стоит не забывать, что шведы, всё таки, являются мощными середняками, а не грандами. В 2021-м результаты улучшились: Франции дали бой в Париже (поражение 2:4), хорватам отомстили (2:1), а Грузию, Косово, Армению и Финляндию просто не заметили – в этих матчах скандинавы забили 10 голов.

Шведы успешно провели обновление состава. В заявке, по сравнению с успешным ЧМ-2018, появилось 10 новых футболистов, причем некоторые из них уже претендуют на статус звезд. Так, Исаак в Реал Сосьедаде выиграл Кубок Испании и забил 17 голов в 34-х матчах Ла Лиги, а Деян Кулусевски стал лидером Ювентуса и героем финала Кубка Италии. Словом, сборная очень интересная и прочная, хоть и середнячковая. Типичная Швеция.

Кадровая ситуация

Испанию прямо перед Евро ударил COVID-19, который рисковал выкосить половину команды, но пиренейцы сумели отбиться "малой кровью" – они потеряли только двух футболистов. Отсутствие защитника Диего Льоренте никто бы и не заметил, одна вместе с ним на карантин загремел Бускетс. От Серхио зависит чуть ли не вся структура игры "Фурии Рохи". Это – проблема.

Коронавирус не обошел и сборную Швеции. Положительный тест сдали Сванберг и Кулусевски, которых изолировали от сборной – новых случаев не зафиксировали, но потери очень серьёзные. Кроме того, на Евро-2020 не сыграет Ибрагимович, который повредил колено и не успевал восстановиться. Правда, Златана взяли в тренерский штаб.

Ориентировочные составы на матч Испания – Швеция

Испания: Де Хеа – Аспиликуэта, Торрес, Ляпорт, Гайя – Льоренте, Родри, Коке – Морено, Мората, Ф. Торрес

Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделёф, Эландер, Аугустинссон – Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг – Исаак, Берг

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что Испания является фаворитом этой встречи. За "Фурию Роху" играет и фактор родного поля, и мощный состав – как ни крути, а суперзвезд в основе пиренейцев будет побольше, чем у шведов. Кроме того, в контрольном матче против Португалии полурезерв Луиса Энрике выглядел очень перспективно, хотя баланса и хорошей реализации команде явно не хватало. Голы в ворота Швеции точно прилетят.

Вопрос только в том, сколько их будет. Когда у тебя есть такой нападающий, как Мората, всегда можно ожидать промахов с метров по пустым воротам, а качественно организованная Швеция большого количества шансов не даст. При этом "Тре Крунур" ещё и постоянно будут контратаковать – а испанцы не очень хорошо контролируют зоны на спинами агрессивных фулбэка.

И здесь надо вспомнить о страшных проблемы "Фурии Рохи" в топ-матчах. Испания слишком много раз не выигрывала у организованных коллектив, поэтому и на Евро нужно ожидать проблемы. Именно поэтому стоит рискнуть, поставив на ничью.

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