Вингеры Марко Асенсио и Дани Ольмо попросили замены еще до перерыва. Медобследование подтвердило их травмы, сообщает пресс-служба сборной Испании

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Игроков отпустили в расположение их клубов – Асенсио в ПСЖ, а Ольмо в РБ Лейпциг. Главный тренер "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте решил вызвать замену обоим. К лагерю сборной присоединились Ферран Торрес (Барселона) и Ереми Пино (Вильярреал).

Впереди у испанцев остался матч с Кипром на стадионе в Гранаде 12 сентября. Сейчас подопечные де ла Фуэнте занимают второе место группы А, отставая от Шотландии на 9 очков, но имея 2 игры в запасе.

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