Грузия потерпела сокрушительное поражение от сборной Испании в отборе на Евро-2024. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

"Фурия Роха" справилась со своей задачей взять три очка в матче отбора на Евро-2024. Сборная Грузии потерпела самое крупное поражение в своей истории, пропустив 7 голов от испанцев. Впервые за национальную команду оформил хет-трик нападающий Атлетико Альваро Мората. К разгрому приложил руку также вингер Барселоны Ламин Ямал, который в возрасте 16 лет и 59 дней стал самым молодым дебютантом и бомбардиром "Фурии Рохи".

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Пока сборная Испании отстает в турнирной таблице группы А от Шотландии на шесть очков, но подопечные де ла Фуэнте имеют еще игру в запасе.