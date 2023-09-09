Розгромна перемога збірної Іспанії над Грузією (7:1) була затьмарена кадровими негараздами.

Вінгери Марко Асенсіо і Дані Ольмо попросили заміни ще до перерви. Медобстеження підтвердило їхні травми, інформує прес-служба збірної Іспанії.

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Гравців відпустили у розташування їхніх клубів – Асенсіо в ПСЖ, а Ольмо в РБ Лейпциг. Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте вирішив викликати заміну обом. До табору збірної приєднались Ферран Торрес (Барселона) та Єремі Піно (Вільяреал).

Попереду у іспанців залишився матч з Кіпром на стадіоні у Гранаді 12 вересня. Наразі підопічні де ла Фуенте посідають другу сходинку групи А, відстаючи від Шотландії на 9 очок, але маючи 2 гри в запасі.

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