В лагере сборной Испании интенсивно работают над подготовкой команды к Евро-2020 в полном боевом составе.

Игроки национальной команды Испании сдали повторные тесты на COVID-19 и получили отрицательные результаты, сообщает местная федерация в Twitter.

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Напомним, переполох в лагере "Фурии Рохи" возник после обнаружения коронавируса у хавбека Барселоны Серхио Бускетса, который сразу был изолирован от остальной команды. Наставник команды Луис Энрике решил не подвергать опасности своих подопечных в ближайшем спарринге, поэтому против Литвы сыграет молодежка испанцев.

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