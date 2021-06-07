В национальную команду Испании были вызваны сразу 5 футболистов, сообщает официальный сайт Королевской федерации.

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К команде Луиса Энрике присоединились защитник Вильярреала Рауль Альбиоль, хавбек Вест Хэма Пабло Форналс, нападающий Лидса Родриго Морено, полузащитник Валенсии Карлос Солер, а также игрок Сельты Браис Мендес. Вызов не гарантирует игрокам попадание в заявку на Евро-2020 – решение будет приниматься перед самым турниром.

Такое усиление вызвано коронавирусом у лидера команды Серхио Бускетса, из-за чего "Фурия Роха" тренируется изолированно. В запланированном спарринге против Литвы (8 июня) сыграет молодежная команда Испании.

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