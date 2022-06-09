Лига наций 2022/23, Лига А, Группа 2, 3-й тур

Швейцария – Испания – 0:1

Голы: Сарабия, 13

Португалия – Чехия – 2:0

Голы: Канселу, 33, Гедеш, 38

Сборные Чехии и Испании провалили старт Лиги наций – "Фурия Роха" расписала ничьи с португальцами и чехами, а "нати" проиграли обоим с суммарным счётом 1:6. В таких условиях команды устраивала только победа, но весёлого футбола в Женеве болельщики не увидели. Подопечные Луиса Энрике сосредоточились на контроле мяча, владея им 74% времени в первом тайме и 57% во втором. Точность передач достигала 90%. Хозяева в таких условиях искали шанс в контратаках и стандартах.

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До перерыва было создано всего два стоящих момента. Швейцарцы на 7-й минуте требовали пенальти за попадание мяча в руку Пау Торресу, однако VAR не увидел в этом фола. Испанцы же ответили голом: контрпрессинг на 13-й минуте завершился отбором мяча перед штрафной, вбеганием Диего Льоренте на правый край и прострелом вдоль линии вратарской – Сарабия замкнул в касание. 0:1! Вот и вся острота в скучном и никому не нужном тайме.

После перерыва швейцарцы сильно прибавили в активности, высоко прессингуя соперника и несколько раз пробив в створ ворот. Был даже эпизод, в котором Шакири едва не перебросил Симона, однако в целом ничего похожего на голевой момент "нати" не создали. Испанцы ответили тем же самым. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Фурии Рохи" – первую в новом розыгрыше Лиги Наций!

В параллельном поединке на стадионе Да Луж сборные Португалии и Чехии боролись за лидерство в группе 2. Подопечные Фернанду Сантуша обладали явным преимуществом в первом тайме, однако дебютный момент создали гости – это Кухта на 31-й минуте откликнулась на передачу от Гложека и пробил с левого края штрафной. Кошта парировал ногой, а его партнеры быстро наказали соперника за расточительство. На 33-й минуте Канселу открыл счёт, расстреляв ворота с правого угла вратарского после проницаемого паса от Бернарду Силвы, а на 38-й Гедеш провёл второй гол. Ассистентом снова стал Бернарду. 2:0!

Во втором тайме Португалия откровенно забила на футбол, огрызнувшись всего двумя простенькими ударами в руки голкипера. Чехи же упустили два прекрасных случая возродить интригу. На 61 минуте Гложек разогнал контру через центр и отдал передачу на правый край штрафной, откуда выстрелил Юречка – мимо ближней штанги! На 87-й же свежий Влканова отобрал мяч у Невеша и пробил с левого угла штрафной, однако и здесь сфера разминулась с каркасом.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Таким образом, Португалия захватила лидерство в группе 2, набрав 7 очков. Испания идёт по второй, имея в активе 5 зачётных баллов, а Чехия отстаёт на один пункт. Сборная Швейцарии замыкает квартет с нулём очков.

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