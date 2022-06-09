Лига наций

Дивизион В

Норвегия – Словения – 0:0

Удаление: Блажич, 63

Швеция – Сербия – 0:1

Гол: Йович, 45+3

Норвегия в статусе лидера четвертой группы неожиданно расписала ничью с более слабой Словенией. Первый тайм Холанд и Ко вообще провалили. После появления Серлота в перерыве норвежцы перевернули матч. Норвегия доминировала (15:2 по ударам), но Холанд и Серлот упустили отличные шансы забить, а лучший игрок матча Эдегор попал в штангу.

Словения в середине второго тайма осталась в меньшинстве. Тренерам пришлось проводить тройную замену и снимать Вербича. Вингер Динамо отыграл слабо: отдал две передачи под удар, но проиграл почти всю борьбу.

Швеция дома проиграла Сербии. Единственный гол под занавес первого тайма забил Йович. Форвард Реала лучше всіх разобрался в чужой штрафной после углового. После перерыва балканцы отстояли победный счет, набрали 3 очка и сравнялись в таблице со шведами. Норвегия – первая с 7 очками, Словения замыкает квартет.

Іспанія переграла Швейцарію й здобула першу перемогу в Лізі націй, Португалія завдяки Бернарду Сілві здолала Чехію