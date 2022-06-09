Третий дивизион, группа 2

Косово – Северная Ирландия – 3:2

Голы: Мурики, 9, 52, Бытыки, 19 – Лейвери, 45, Баллард, 83

Греция – Кипр – 3:0

Голы: Бакасетас, 8, Павлидис, 20, Лимниос, 48

Третий дивизион, группа 4

Гибралтар – Болгария – 1:1

Голы: Уокер, 61 (пен.) – Минчев, 45+1

Северная Македония – Грузия – 0:3

Голы: Зивзивадзе, 52, Кварацхелия, 62, Китеишвили, 84

Четвертый дивизион, группа 2

Мальта – Эстония – 1:2

Голы: Хейн (аг.), 56 – Васильев, 21, Аниер, 90+4

Греция в поединке против Кипра продолжила уверенное шествие. За три тура коллектив из Балкан не пропустил ни одного гола, а забил 5, что позволило ему возглавить группу 2 третьего дивизиона. Косово с проблемами одолело Северную Ирландию и расположилось вторым в таблице.

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В квартете 4 третьего дивизиона по итогам первых трех туров тоже есть явный лидер – Грузия. Сборная, за которую играет представитель Динамо Георгий Цитаишвили, праздновала победу над Северной Македонией, закрепилась на вершине и сделала серьезную заявку на повышение в классе. В параллельном матче Болгария и Гибралтар разошлись миром.

Сан-Марино в этот игровой день отдыхало, ведь в группе 2 четвертого дивизиона всего три сборные. Эстония же на последних мгновениях вырвала победу над Мальтой, набрала шесть пунктов и стала безоговорочным лидером.

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