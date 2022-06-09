Лига наций: Цитаишвили с Грузией замахнулись на повышение, Греция продолжила сухую победную серию
Лига наций 2022/23 продолжается. Состоялось несколько матчей третьего тура.
Третий дивизион, группа 2
Косово – Северная Ирландия – 3:2
Голы: Мурики, 9, 52, Бытыки, 19 – Лейвери, 45, Баллард, 83
Греция – Кипр – 3:0
Голы: Бакасетас, 8, Павлидис, 20, Лимниос, 48
Третий дивизион, группа 4
Гибралтар – Болгария – 1:1
Голы: Уокер, 61 (пен.) – Минчев, 45+1
Северная Македония – Грузия – 0:3
Голы: Зивзивадзе, 52, Кварацхелия, 62, Китеишвили, 84
Четвертый дивизион, группа 2
Мальта – Эстония – 1:2
Голы: Хейн (аг.), 56 – Васильев, 21, Аниер, 90+4
Греция в поединке против Кипра продолжила уверенное шествие. За три тура коллектив из Балкан не пропустил ни одного гола, а забил 5, что позволило ему возглавить группу 2 третьего дивизиона. Косово с проблемами одолело Северную Ирландию и расположилось вторым в таблице.
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В квартете 4 третьего дивизиона по итогам первых трех туров тоже есть явный лидер – Грузия. Сборная, за которую играет представитель Динамо Георгий Цитаишвили, праздновала победу над Северной Македонией, закрепилась на вершине и сделала серьезную заявку на повышение в классе. В параллельном матче Болгария и Гибралтар разошлись миром.
Сан-Марино в этот игровой день отдыхало, ведь в группе 2 четвертого дивизиона всего три сборные. Эстония же на последних мгновениях вырвала победу над Мальтой, набрала шесть пунктов и стала безоговорочным лидером.
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