Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке обрав 26 гравців, які захищатимуть кольори своєї країни на ЧС-2022 – не обійшлось без сенсацій.

Луїс Енріке назвав гравців, які поїдуть до Катару, повідомляє Marca. У заявці збірної Іспанії не знайшлось місця кільком зірковим виконавцям, зокрема двом зіркам Челсі – Кепі Аррісабалазі та Марку Кукурельї, оборонцю ПСЖ Серхіо Рамосу та хавбеку Ліверпуля Тьягу Алькантарі.

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Голкіпери: Сімон, Роберт Санчес, Райя.

Захисники: Карвахаль, Аспілікуета, Ерік Гарсія, Гільямон, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Гайя.

Півзахисники: Бускетс, Родрі, Гаві, Солер, Маркос Льоренте, Педрі, Коке.

Нападники: Ферран Торрес, Сарабія, Єремі Піна, Мората, Асенсіо, Ніко Вільямс, Фаті, Ольмо.

Додамо, що Іспанія потрапила до групи E, де суперниками стануть Японія, Коста-Ріка та Німеччина. Стартовий матч "Фурії Рохи" відбудеться 23 листопада проти Коста-Ріки, початок о 18:00.

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