Квалификация Евро-2020: Босния и Герцеговина одолела Армению, Греция победила Лихтенштейн

Босния и Герцеговина дома разобралась с Арменией в рамках 1 тура отбора Евро-2020, тогда как Греция оказалась сильнее Лихтенштейна.

Евро-2020. Квалификация, 1 тур

Босния и Герцеговина – Армения – 2:1

Голы: Крунич, 33, Милошевич, 80 – Мхитарян (пен.), 90+3

Лихтенштейн – Греция – 0:2

Голы: Фортунис, 45+1, Донис, 80

Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию, Швеция одолела Румынию

Сборная Боснии и Герцеговины в 1 туре отборочного цикла Евро-2020 дома принимала Армению. Хозяева отличились в каждом из таймов усилиями Крунича и Милошевича и завоевали свои первые 3 очка. Генрих Мхитарян реализовал пенальти и отквитал один мяч, но было поздно. В следующем туре балканцы сыграют дома против Греции, а Армения дома примет Финляндию.

Греки, в свою очередь, сыграли на выезде против Лихтенштейна. Перед свистком на перерыв Костас Фортунис открыл счет во встрече, а незадолго до окончания игры Анастасиос Донис поставил точку. Лихтенштейн в следующем туре будет противостоять на выезде Италии.