Генеральный продюсер федерального канала "Матч ТВ" Александр Тащин сообщил об очередном обеднении контента.

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"С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов – Эредивизи. Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. С учетом наложенных Великобританией санкций, представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи "Матч ТВ", – написал Тащин в Telegram.

Напомним, ранее на территории страны-оккупанта приостановили показ чемпионатов Англии, Франции, Португалии и Шотландии.

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