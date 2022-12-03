Групповой этап чемпионата мира подошел к концу. Драма Испании, Японии и Германии стала вишенкой заключительных дней.

Испанцы в последнем туре устроили настоящую шахматную партию. Поражение от Японии выглядело сенсационно, но Луис Энрике сознательно мог пойти на такой результат.

Удивительная замена Мораты, спасительный VAR для японцев, математическое фиаско немцев – об этом и других последствиях чудо-группы Е смотрите в очередном выпуске "Футбол 24" на YouTube.

Давняя боль Украины и решение судей, которое "похоронило" немцев – новый скандал на чемпионате мира