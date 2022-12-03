Испания избежит встреч с главными фаворитами ЧМ-2022 – Германия могла пострадать в играх ума
00:24 - Читати українською
Групповой этап чемпионата мира подошел к концу. Драма Испании, Японии и Германии стала вишенкой заключительных дней.
Альваро Мората 11’
11’ Альваро Мората
48’ Рицу Доан
51’ Ао Танака
Испанцы в последнем туре устроили настоящую шахматную партию. Поражение от Японии выглядело сенсационно, но Луис Энрике сознательно мог пойти на такой результат.
Удивительная замена Мораты, спасительный VAR для японцев, математическое фиаско немцев – об этом и других последствиях чудо-группы Е смотрите в очередном выпуске "Футбол 24" на YouTube.
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