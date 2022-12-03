Іспанці в останньому турі влаштували справжню шахову партію. Поразка від Японії виглядала сенсаційно, але Луїс Енріке свідомо міг піти на такий результат.

Дивна заміна Морати, рятівний VAR для японців, математичне фіаско німців – про це та інші наслідки диво-групи Е дивіться у черговому випуску "Футбол 24" на YouTube.

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