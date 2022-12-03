Іспанія уникне зустрічі з головними фаворитами ЧС-2022 – Німеччина могла постраждати в іграх розуму
00:24 - Читать на русском
Груповий етап чемпіонату світу добіг кінця. Драма Іспанії, Японії та Німеччини стала вишенькою завершальних днів.
Альваро Мората 11’
11’ Альваро Мората
48’ Ріцу Доан
51’ Ао Танака
Іспанці в останньому турі влаштували справжню шахову партію. Поразка від Японії виглядала сенсаційно, але Луїс Енріке свідомо міг піти на такий результат.
Дивна заміна Морати, рятівний VAR для японців, математичне фіаско німців – про це та інші наслідки диво-групи Е дивіться у черговому випуску "Футбол 24" на YouTube.
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