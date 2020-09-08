"Я думаю, наша сборная не довосстановилась после Швейцарии (2:1). Плюс, был долгий перелет и задержка в аэропорту. Психологически испанцы умеют это использовать. Как и тогда, когда мы в сезоне 97/98 играли с Барселоной – нас не на тот стадион повезли, задерживали в аэропорту долго.

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А так как мы только играли со Швейцарией, с Испанией матч был через два дня на третий. Плюс, испанцы дома играли. Думаю, украинские футболисты просто не довосстановилась. В матче с Испанией наши игроки опаздывали везде. Поэтому это все вылилось в те ошибки, в тот негатив, который сейчас все разгребают. Но на самом деле ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра сильно не повлияла. Надо разобрать матч и идти дальше.

Я думаю, однозначно дома с Испанией Украина лучше сыграет. Считаю, что если бы мы играли сразу с Испанией, а затем со Швейцарией, то может сыграли бы с Испанией вничью. У меня такое мнение", – сказал Ващук в комментарии Meta-ratings.

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