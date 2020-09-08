"Я думаю, наша збірна не довідновилась після Швейцарії (2:1). Плюс, був довгий переліт і затримка в аеропорту. Психологічно іспанці вміють це використовувати. Як і тоді, коли ми в сезоні 97/98 грали з Барселоною – нас не на той стадіон повезли, затримували в аеропорту довго.

Іспанія – Україна: провал лідерів та новачка, динамівське підсилення – оцінки "синьо-жовтим" за приниження в Лізі націй

А так як ми щойно грали зі Швейцарією, з Іспанією матч був через два дні на третій. Плюс, іспанці вдома грали. Думаю, українські футболісти просто не довідновились. У матчі з Іспанією наші гравці спізнювалися всюди. Тому це все вилилося у ті помилки, в той негатив, який зараз всі розгрібають. Але насправді нічого страшного не сталося, на турнірне становище гра сильно не вплинула. Треба розібрати матч і йти далі.

Я думаю, однозначно вдома з Іспанією Україна краще зіграє. Вважаю, що, якби ми грали відразу з Іспанією, а потім зі Швейцарією, то може зіграли б з Іспанією внічию. У мене така думка", – сказав Ващук в коментарі Meta-ratings.

"У збірну України викликають за старі заслуги": Лунін для Реала – без унікального шансу, або Болючий урок Шевченка