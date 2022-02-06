Матч Испания – Украина стартует в Амстердаме в 15.30 по Киеву. "Сине-желтые" драматически преодолели групповой этап. Очень помогли сербы, которые в последнем туре одержали волевую победу над Нидерландами и поспособствовали второму месту команды Александра Косенко. Зато в четвертьфинале Украина все сделала сама. Очень организованная игра стала залогом победы над крепким Казахстаном. К сожалению, в полуфинале этого элемента не хватило, однако наши ребята все равно провели очень достойную игру против России – одной из сильнейших сборных в этом виде спорта.

"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів

Где смотреть матч Украина – Россия онлайн? Поединок показывает официальный транслятор UA:Перший. Смотреть игру онлайн можно на сайте "Суспільне Спорт" по этой ссылке. Также трансляция доступна в этой новости (см. ниже), иногда для начала просмотра нужно авторизовать на сайте UA:Перший. Также сегодня состоится финал футзального Евро-2022. Португалия и Россия выйдут на паркет в 18.30.

Стартовые составы:

Украина: Цыпун – Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч.

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Испания: Эрреро – Ортис, Гомес, Лосано, Мелладо

Запасные: Плана, Борха, Адольфо, Чино, Кампос, Солано, Сесильо