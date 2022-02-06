Матч Іспанія – Україна стартує в Амстердамі о 15:30 за Києвом. "Синьо-жовті" драматично подолали груповий етап. Неабияк допомогли серби, які в останньому турі здобули вольову перемогу над Нідерландами та посприяли другому місцю команди Олександра Косенка. Зате у чвертьфіналі Україна все зробила сама. Дуже організована гра стала запорукою перемоги над міцним Казахстаном. На жаль, у півфіналі цього елементу не вистачило, однак наші хлопці однаково провели дуже гідну гру проти Росії – однієї з найсильніших збірних у цьому виді спорту.

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Де дивитись матч Іспанія – Україна онлайн? Поєдинок показує офіційний транслятор UA:Перший. Дивитися гру онлайн можна на сайті "Суспільне Спорт" за цим посиланням. Також трансляція доступна у цій новині (див. нижче), іноді для початку перегляду потрібно авторизувати на сайті UA:Перший. Також сьогодні відбудеться фінал футзального Євро-2022. Португалія та Росія вийдуть на паркет о 18:30.

Стартові склади:

Україна: Ципун – Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич.

Запасні: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Іспанія: Ерреро – Ортіс, Гомес, Лосано, Мелладо

Запасні: Плана, Борха, Адольфо, Чіно, Кампос, Солано, Сесільйо