"Мы все понимаем силу соперника, понимаем, что это сборная Испании, которая гораздо сильнее. В то же время очень часто мы выдаем желаемое за действительное. Те же успешные результаты с Португалией, Швейцарией вселяют определенный оптимизм.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов и обзор матча

Но надо быть объективным – нам противостояла топ-сборная, которая, к тому же, играла у себя дома, по ней соскучились болельщики. Хотя последних и не было, но, тем не менее, за командой все смотрели, а поддержку родных стен никто не отменял.

Но при этом, считаю, не стоит посыпать голову пеплом. Когда команда расстраивается, что проигрывает Испании – это определенный шаг вперед в опыте. Другие причины можно найти, чтобы как-то что-то оправдать. Однако сборная Испании объективно все равно сильнее.

И, тем не менее, сборная Украины, попав в такую непростую группу, ясно дала понять, что с ней надо считаться. А то, что проиграли… Ну так и Барселона тоже проигрывает 2:8. Можно только сказать слова благодарности Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, а также ребятам. Но, повторюсь, на сегодняшний день сильнее испанцы", – цитирует Селюка Footboom.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

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