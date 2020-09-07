"Ми всі розуміємо силу суперника, розуміємо, що це збірна Іспанії, яка набагато сильніша. У той же час ми дуже часто видаємо бажане за дійсне. Ті ж успішні результати з Португалією та Швейцарією вселяють певний оптимізм.

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Але треба бути об'єктивними – нам протистояла топ-збірна, яка, до того ж, грала у себе вдома, за нею скучили вболівальники. Хоча останніх і не було, але, тим не менш, за командою всі дивилися, а підтримку рідних стін ніхто не скасовував.

При цьому, вважаю, не варто посипати голову попелом. Коли команда, що розбудовується, програє Іспанії – це певний крок вперед. Причини можна знайти, щоб якось виправдатися, однак збірна Іспанії об'єктивно сильніша.

Тим не менш, збірна України, потрапивши в таку непросту групу, дала зрозуміти, що з нею треба рахуватися. А те, що програли... Ну так і Барселона теж програє 2:8. Можна тільки подякувати Андрію Шевченку і його тренерському штабу, а також хлопцям. Але, повторюся, на сьогоднішній день сильнішими є іспанці", – цитує Селюка Footboom.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го проти Німеччини, а 13-го проти Іспанії.

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