"Преимущество соперника в мастерстве надо перекрыть своей самоотдачей, настроением и психологической раскованностью. Шестого сентября увидим, над чем предстоит работать больше всего. Частично мне удалось посмотреть матч Испании с Германией. Это была игра высокого уровня. Украине будет непросто противостоять хозяевам в Мадриде. Это будет экзамен против топ-сборной.

Испания – Украина: Езерский дал совет тренерскому штабу Шевченко на матч Лиги наций

Относительно экспериментов – то в игре с таким соперником они достаточно опасны. Думаю, на 90 процентов мы увидим тот же состав, которым он был во Львове.

Может ли наша сборная замахнуться на первое место в группе? С такими грандами это сделать будет трудно. Самое главное, команда и футболисты проверят себя, посмотрят, чего они стоят на фоне лучших футболистов мира. Лига наций имеет товарищеский статус и в этих матчах как раз будет возможность в поединках с сильными соперниками подготовиться к финалу Евро", – сказал Пучков в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало встречи – в 21:45.

"Іспанія та Німеччина помилок не пробачатимуть": від Шевченка чекають Луніна, провал Коноплянки і проблеми Зінченка