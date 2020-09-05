"Сборная Украины своей игрой в последнее время заслуживает на попадание в такую ​​группу с ведущими командами Европы. Конечно, интересно на этом фоне посмотреть, как ребята себя проявят.

Испания – Украина: подопечные Шевченко прибыли в Мадрид

Игра против Швейцарии показала, что в команде Шевченко есть определенная разбалансированность. Главный тренер не мог определиться, кто лучше готов, поэтому и сделал расширенный список с большим количеством игроков. Будет интересно посмотреть, как на фоне таких соперников, как Испания и Германия, будут действовать наши ребята.

Давайте будем объективными – я, как тренер, играть против сборных Испании и Германии в открытый футбол не рискнул бы. Нужно объективно смотреть на вещи. Думаю, тренерский штаб подготовится и выберет ту тактику, которая принесет пользу в матче против сборной Испании", – сказал Езерский в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало встречи – в 21:45.

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