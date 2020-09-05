"Перевагу суперника у майстерності треба перекрити своєю самовіддачею, настроєм і психологічної розкутістю. Шостого вересня побачимо, над чим треба буде працювати найбільше. Частково мені вдалося подивитися матч Іспанії з Німеччиною. Це була гра високого рівня. Україні буде непросто протистояти господарям у Мадриді. Це буде іспит проти топ-збірної.

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Щодо експериментів – то у грі з таким суперником вони досить небезпечні. Думаю, на 90 відсотків ми побачимо той же склад, яким він був у Львові.

Чи може наша збірна замахнутися на перше місце у групі? З такими грандами це зробити буде важко. Найголовніше, команда і футболісти перевірять себе, подивляться, чого вони варті на тлі найкращих футболістів світу. Ліга націй має товариський статус і в цих матчах якраз буде можливість у поєдинках з сильними суперниками підготуватися до фіналу Євро", – сказав Пучков у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на стадіоні Альфредо Ді Стефано у Мадриді. Початок зустрічі – о 21:45.

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