Футбольный эксперт Евгений Левченко считает, что поражение от Испании (0:4) Шевченко может обыграть в свою пользу.

"В защиту сборной Украины скажу, что все мы знали, с кем играть. Испания и Германия – это другой уровень.

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Нашим ребятам очень нужен этот опыт и эмоции. Что не исключает разбор тактики, личных ошибок и психологической составляющей. Если делать выводы, то все будет хорошо", – написал Левченко в Twitter.

Напомним, после двух раундов Лиги наций Украина расположилась на второй строчке, опережая немцев и швейцарцев.

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