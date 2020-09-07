Футбольний експерт Євген Левченко вважає, що поразку від Іспанії (0:4) Шевченко може обіграти на свою користь.

"На захист збірної України скажу, що всі ми знали, з ким гратимемо. Іспанія і Німеччина – це інший рівень.

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Нашим хлопцям дуже потрібен цей досвід і емоції. Що не виключає розбір тактики, особистих помилок і психологічної складової. Якщо робити висновки, то все буде добре", – написав Левченко у Twitter.

Нагадаємо, після двох раундів Ліги націй Україна розташувалась на другій сходинці, випереджаючи німців та швейцарців.

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