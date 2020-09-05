"Збірна України своєю грою останнім часом заслуговує на потрапляння в таку групу з провідними командами Європи. Звичайно, цікаво на цьому тлі подивитися, як хлопці себе проявлять.

Іспанія – Україна: підопічні Шевченка прибули до Мадрида

Гра проти Швейцарії показала, що у команді Шевченка є певна розбалансованість. Головний тренер не міг визначитися, хто краще готовий, тому й зробив розширений список з великою кількістю гравців. Буде цікаво подивитися, як на тлі таких суперників, як Іспанія і Німеччина, будуть діяти наші хлопці.

Давайте будемо об'єктивними – я, як тренер, грати проти збірних Іспанії і Німеччини у відкритий футбол не ризикнув би. Потрібно об'єктивно дивитися на речі. Думаю, тренерський штаб підготується і вибере ту тактику, яка принесе користь у матчі проти збірної Іспанії", – сказав Єзерський у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на стадіоні Альфредо Ді Стефано у Мадриді. Початок зустрічі – о 21:45.

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