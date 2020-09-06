17-летний нападающий Барселоны вошел в истории сборной Испании уже в своем первом поединке в стартовом составе.

Ансу Фати заработал пенальти в матче Испания – Украина уже на 87-й секунде игры. Еще никогда "Фурия Роха" не получала право на 11-метровый настолько рано, сообщает Mister Chip.

Испания – Украина – видео голов

Этот пенальти стал самым быстрым в истории сборной Испании, которая сыграла уже 704 поединка. Серхио Рамос уверенно реализовал этот шанс и вывел свою команду вперед, переиграв Андрея Пятова.

Еще в первом тайме Фати записал в свой актив забитый мяч, став самым молодым бомбардиром в истории сборной Испании – 17 лет и 311 дней. Предыдущее достижение держалось с 1925 года – тогда Эрразкин забил в возрасте 18 лет.

К слову, это лишь второй матч для Ансу Фати за национальную сборную Испании и первый – в стартовом составе.

Испания – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций – вынужденный дебютант и еще 2 изменения в команде Шевченко