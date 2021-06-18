"Мората? Да, он будет играть с самого начала. Я хочу, чтобы он продолжал делать то же, что он делает в атаке и обороне. Завтра мы будем играть с Моратой и десятью другими. Бускетс? Он мог бы сыграть. Серхио работал дома, и мы постоянно с ним контактировали. Он смог тренироваться, это было так, будто он здесь, с нами.

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Свист в адрес сборной Испании? Я бы советовал болельщикам свистеть тренеру, если они увидят апатию, если будут видеть, что все катастрофично. Газон? Есть люди, которые работают в лучших условиях. Очевидно, что они могут быть лучше, но против Швеции были созданы хорошие условия. Мы сосредоточены на том, что мы можем контролировать", – приводит слова Энрике Marca.

Напомним, сборная Испании не смогла забить в ворота Швеции (0:0), а в основном составе "Фурии Рохи" вышел Мората. Сейчас испанцы занимают третье место в группе E, имея в активе 1 очко. Поединок против Польши состоится уже завтра, 19 июня, начало в 22:00.

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