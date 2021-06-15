"Свист в его адрес – не новость. Впрочем, мы не сомневаемся в уровне такого форварда, как Альваро. На этот раз ему не везло, но на следующий Мората забьет три раза и закроет всем рот.

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Нам не удалось поразить ворота соперника, но в один прекрасный день мы забьем пять голов. Мы не беспокоимся об этом, ведь имеем замечательных нападающих. Сейчас не сложилось, однако в следующих матчах мы обязательно достигнем большего", – цитирует Ляпорта Marca.

Добавим, что Мората не может забить за сборную в 4 матчах подряд. Следующий шанс нападающий получит 19 июня, когда "Фурия Роха" встретится с Польшей.

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