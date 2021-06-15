Сборная Испании начинала Евро-2020 поединком против Швеции на севильском стадионе Ла Картуха. Угадать состав "Фурии Рохи" в этой встрече было трудно, ведь в течение последнего года Луис Энрике экспериментировал с основой, однако удивлять новичками или неожиданными позициями коуч не стал. Испания вышла в классических 4-3-3, но выбор исполнителей в этой схеме настораживал фанатов этой сборной – в воротах появился Симон, а центр обороны закрыли Ляпорт и Пау Торрес. Вся эта тройка не слишком качественно сыграла в контрольном матче с Португалией, однако Энрике поверил в нее.

В центре поля испанцы отказались от услуг Алькантары и Фабиана Руиса, хотя оба считались ключевыми исполнителями для продвижения мяча. Их место в старте заняли Коке и Педри. В конце концов, в тройке форвардов место получил транжира Мората, вместе с которым действовали Ольмо и Торрес – Жерар Морено остался в запасе. Шведы же своим составом не удивили вообще.

Гости приехали в Севилью за ничейным счётом, причем голы их явно не интересовали. К 26-й минуте "Тре Крунур" держали мяч 19% игрового времени, сделав всего 31 передачу. Испанцам разрешили провести 301 пас на половине поля соперника – это лучший показатель на Евро с 1980 года (когда начали вести статистику). Впрочем, несмотря на огромное доминирование, испанцы не поднимали темп, в результате чего шведы довольно уверенно оборонялись перед собственной штрафной. В первой трети первого тайма моментов не возникало.

"Фурия Роха" постепенно наращивала преимущество, начав конвертировать его в конкретные действия в чужой штрафной. Дебютный шанс открыть счёт подопечные Луиса Энрике упустили на 16-й минуте – это Ольмо замыкал подачу с полуфланга ударом головой в правый нижний угол. Ольсон спас. В последующие 20 минут хозяева могли забивать минимум четыре раза: Коке из пределов штрафной стрелял мимо дальней штангу и над перекладиной, Мората после ошибки Даниэльссона закрутил мяч мимо правого угла, а уже перед перерывом Ольмо мощно пробил метров с 24-х – Ольсен парировал .

Шведы за весь первый тайм провели лишь один момент, но зато какой! На 41-й минуте Исак ворвался на правый край штрафной, несколько завозился с мячом и нанёс мощный удар в дальний угол – Льоренте на линии ворот спас Испанию! От Маркоса сфера отскочила в штангу, а дальнейший отскок поймал Симон. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

После первого тайма показалось, что гол в ворота Швеции – это лишь вопрос времени. Впрочем, не тут-то было. Испанцы активно стартовали и даже могли открыть счет на 50-й минуте в результате ошибки Даниэльссона на линии штрафной, однако Мората не воспользовался возможностью, пробив мимо левого угла. Этот момент стал последним для "Фурии Рохи" на следующие 20 минут. "Тре Крунур" круто закрыли пространство в полуфлангах, а на 60-й минуте гости едва не забили: Исак вошел на правый край штрафной, накрутил там всю оборону хозяев и перевёл мяч на дальнюю штангу, где стоял абсолютно свободный Берг – Маркус обязан был казнить Испанию, однако не попал по мячу!

В середине второго тайма содержание игры не менялось. Испанцы быстро проходили до последней трети, втікались в плотный блок шведов, переводили мяч с фланга на фланг и отходили назад, перезаряжая атаку. Гости, в свою очередь, сбивали темп всеми возможными средствами. Изменить ситуацию не помогли даже свежие Сарабия, Алькантара, Оярсабаль и Жерар Морено. К 80-й минуте подопечные Луиса Энрике имели всего одну перспективную возможность открыть счет – это Льоренте догнал мяч на правом краю штрафной и выкатил мяч под удар Ольмо метров с 18-ти, но один из защитников заблокировал выстрел.

В эндшпиле встречи "Фурия Роха" проснулась, устроив настоящую осаду ворот гостей. Сначала давление испанцев выливалось в серию очень неприятных кроссов и заблокированных замыканий, однако ближе к финальному свистку запахло жареным. Так, на 90-й минуте Морено с линию вратарской пробивал головой (Ольсон парировал), на 90+2-й он же закрутил мяч мимо дальнюю девятку, а на 90 + 6-й Сарабия коленом замікал прострел Альбы – и снова Ольсон спас.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Испания провалила старт Евро-2020, а Словакия осталась на первом месте в группе Е.