Испания в рамках 6-го тура Лиги наций УЕФА принимает Германию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Испания – Германия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Победитель пары выиграет группу А4 и выйдет в "финал четырёх". В случае ничьи в финал отправится Германия, опережающая Испанию на одно очко.

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Стартовые составы

Испания:

Германия:

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