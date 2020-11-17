"Я очень рад начинать с пониманием того, что нас устроит и ничья. Любая группа в этом соревновании очень сложная. Матч с Украиной показал, что нам многое нужно улучшить. Испания имеет немало замечательных игроков, они защищаются очень хорошо. У нас должны быть разные решения для матчей, чтобы менять подход в случае возникновения проблем.

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Я – тренер и я знаю, что я могу контролировать, а что не могу. Мы давно на этом уровне и привыкли к давлению. Я говорю то, что думаю, но вы знаете, что я уважаю мнение всех. Я был удивлен, что все наши игроки сдали отрицательные тесты после матча с Украиной. Мы можем работать со всеми. Надеюсь, так будет и в дальнейшем", – цитирует Лева Marca.

Напомним, что матч Испания – Германия состоится сегодня. Бундестим хватит ничьей, чтобы гарантировать себе первое место группы и выход в плей-офф Лиги наций.

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