Іспанія в рамках 6-го туру Ліги націй УЄФА приймає Німеччину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру Ліги націй УЄФА Іспанія – Німеччина розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24". Переможець пари виграє групу А4 та вийде у "фінал чотирьох". В разі нічиї у фінал відправиться Німеччина, яка випереджає Іспанію на одне очко.

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Стартові склади

Іспанія:

Німеччина:

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