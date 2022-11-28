Лучшим игроком матча признан Альваро Мората, сообщает пресс- служба соревнований. Нападающий отметился единственным голом "Фурии Рохи".

Флик – о ничьей с Испанией: "Сборная Германии добилась колоссального успеха"

Альваро появился на поле на 56-й минуте вместо Феррана Торреса, а уже через 6 минут одним касанием результативно замкнул прострел Жорди Альбы. Германия сумела отыграться усилиями Никласа Фюлькруга на 83-й.

Благодаря этой мировой Бундестим сохранила шансы на выход из группы. В последнем туре команда Ганс-Дитера Флика будет противостоять Коста-Рике, а Испания – Японии.

Дежавю? Альваро Мората снова выходит со скамейки запасных и обеспечивает ничью 1:1 Испании с Германией.



Сделал ли ваш лучший игрок матча @Budweiser достаточно, чтобы начать свою третью и последнюю игру группового этапа?



#ESPGER @Budfootball #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/xg7KXuaEpZ — Чемпионат мира по футболу (@FIFAWorldCup) 27 ноября 2022 г.