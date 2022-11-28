Испания – Германия: назван лучший игрок матча ЧМ-2022
Стало известно, кого признали главным героем центрального противостояния 2-го тура катарского Мундиаля.
Лучшим игроком матча признан Альваро Мората, сообщает пресс-служба соревнований. Нападающий отметился единственным голом "Фурии Рохи".
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Альваро появился на поле на 56-й минуте вместо Феррана Торреса, а уже через 6 минут одним касанием результативно замкнул прострел Жорди Альбы. Германия сумела отыграться усилиями Никласа Фюлькруга на 83-й.
Благодаря этой мировой Бундестим сохранила шансы на выход из группы. В последнем туре команда Ганс-Дитера Флика будет противостоять Коста-Рике, а Испания – Японии.
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