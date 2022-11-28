Іспанія – Німеччина: названо найкращого гравця матчу ЧС-2022
Стало відомо, кого визнали головним героєм центрального протистояння 2-го туру катарського Мундіалю.
Найкращим гравцем матчу визнаний Альваро Мората, повідомляє пресслужба змагань. Нападник відзначився єдиним голом "Фурії Рохи"
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Альваро з'явився на полі на 56-й хвилині замість Феррана Торреса, а вже за 6 хвилин одним дотиком результативно замкнув простріл Жорді Альби. Німеччина зуміла відігратись зусиллями Нікласа Фюлькруга на 83-й.
Завдяки цій мировій Бундестім зберегла шанси на вихід з групи. В останньому турі команда Ганс-Дітера Фліка протистоятиме Коста-Риці, а Іспанія – Японії.
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