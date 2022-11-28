Найкращим гравцем матчу визнаний Альваро Мората, повідомляє пресслужба змагань. Нападник відзначився єдиним голом "Фурії Рохи"

Флік – про нічию з Іспанією: "Збірна Німеччини досягла колосального успіху"

Альваро з'явився на полі на 56-й хвилині замість Феррана Торреса, а вже за 6 хвилин одним дотиком результативно замкнув простріл Жорді Альби. Німеччина зуміла відігратись зусиллями Нікласа Фюлькруга на 83-й.

Завдяки цій мировій Бундестім зберегла шанси на вихід з групи. В останньому турі команда Ганс-Дітера Фліка протистоятиме Коста-Риці, а Іспанія – Японії.

Déjà vu? Alvaro Morata steps up again from the bench to secure Spain a 1-1 draw with Germany.



Has your @Budweiser Player of the Match done enough to start in their 3rd & final game of the group stages?



#ESPGER @Budfootball #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/xg7KXuaEpZ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

Німеччина врятувала нічию з Іспанією в топ-матчі ЧС-2022 – несподіваний герой зламав гру та дав відкоша потужній "Фурії"