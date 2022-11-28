"Я поздравлю свою команду – она добилась колоссального успеха. Футболисты бились бесстрашно, но это лишь один шаг. На поле вышли воины, которые не щадят себя. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны.

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У нас был шанс сделать счет 2:1 в нашу пользу, мы должны еще поработать над реализацией моментов. Но это приходит с уверенностью. Теперь нужно готовиться к матчу с Коста-Рикой. У нас хорошее командное взаимодействие, даже если многие вещи не кажутся столь очевидными.

Я горжусь реакцией своей команды на пропущенный мяч. Менталитет – это то, что мы были намерены продемонстрировать в этой игре. Мы противостояли топ-команде на равных. Нам нужны четыре очка в группе. Если мы сохраним заданный импульс и сосредоточимся на следующей игре, то многое станет возможным", – цитирует Флика Sport1.de.

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