Голкипер Викинга Патрик Гуннарссон перед домашними матчами "незаметно" уменьшает ширину своих ворот на 10-15 сантиметров.

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Видео проделок 21-летнего исландца стало вирусным. Гуннарссон ждет, пока лайнсмен проверит исправность конструкции, а затем исподтишка двигает каждую из стоек поближе к центру ворот. Сам хитрец открещивается от всех обвинений: "У меня просто ритуал перед матчами, так я чувствую себя более комфортно. Ничего такого, я лишь немного пинаю свои стойки".

Arquero islandés Patrik Gunnarsson del Viking FK achica los arcos antes de cada partido. pic.twitter.com/aZjzhcy0Rg — perroencancha (@Perro_en_Cancha) May 31, 2022

Возможно, именно действия Гуннарссона позволяют Викингу идти на третьем месте чемпионата Норвегии, имея одну из лучших статистик пропущенных голов.

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