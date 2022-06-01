Исландский голкипер исподтишка уменьшил свои ворота на 10-15 сантиметров – видео невиданной наглости
В чемпионате Норвегии нашли кипера, искусственно уменьшающего шансы соперников забить мяч.
Голкипер Викинга Патрик Гуннарссон перед домашними матчами "незаметно" уменьшает ширину своих ворот на 10-15 сантиметров.
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Видео проделок 21-летнего исландца стало вирусным. Гуннарссон ждет, пока лайнсмен проверит исправность конструкции, а затем исподтишка двигает каждую из стоек поближе к центру ворот. Сам хитрец открещивается от всех обвинений: "У меня просто ритуал перед матчами, так я чувствую себя более комфортно. Ничего такого, я лишь немного пинаю свои стойки".
Возможно, именно действия Гуннарссона позволяют Викингу идти на третьем месте чемпионата Норвегии, имея одну из лучших статистик пропущенных голов.
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