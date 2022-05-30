От радости к печали всего один шаг. Это может подтвердить Реал Овьедо, преждевременно радовавшийся выходу в плей-офф элиты.

Борьба в Сегундп шла до последнего тура, который состоялся накануне. Овьедо, за который раньше выступал Андрей Лунин, претендовал на плей-офф и встречался с Ибицой.

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"Синим" удалось победить (3:2) и они начали праздновать, ведь главный тренер Хосе Анхель Сиганда сказал им, что Бургос забил Жироне. При таком развитии событий именно Овьедо отошло бы последнее проходное место. Соответственно игроки начали праздновать вместе с трибунами.

Однако улыбка на лице мгновенно превратилась в грусть и слезы, когда Матеус Айяс взял телефон с Хорхе Помбо и увидел, что параллельный матч завершился нулевой ничьей. Игрокам не оставалось ничего, кроме как поблагодарить фанатов и с грустью покинуть Эстадио Карлос Тартьере.