Исландия готовится болеть за Украину, Португалия завершила рекордный поход, очередной гол Жерсона: отбор Евро-2024
Завершился отбор Евро-2024 в группе J. Отчет о матчах читайте на Футбол-24.
Отбор Евро-2024, 10 тур
Группа J
Португалия – Исландия – 2:0
Голы: Фернандеш, 37, Орта, 66
Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2
Голы: Грошовски, 49 (аг) – Боженик, 52, Шатка, 71
Удаление: Гойкович, 63 (БиГ)
Лихтенштейн – Люксембург – 0:1
Гол: Родригес, 69
Удаление: Синани, 5 (Люксембург)
Португалия и Словакия заранее забронировали две путевки на Евро-2024, поэтому последний тур был полутоварищеским. Отношение команд соответствующее – до перерыва один гол на шестерых.
Во вторых таймах стало гораздо веселее. Португалия на классе одолела Исландию и оформила лучший отбор в своей истории – максимальные 30 очков, разница голов 36-2. Немного огорчился только Криштиану Роналду, который упустил несколько шансов улучшить индивидуальную статистику.
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Словакия подтвердила звание второй сильнейшей команды группы, устроив камбэк против Боснии. Третьим финишировал Люксембург с солидными 17 очками. Синани едва не сломал ногу Хеслеру и оставил гостей в меньшинстве уже на 5-й минуте. Не проблема – Жерсон Родригес принес минимальную победу своим пятым голом в этом отборе. Напомним, контракт 28-летнего форварда по-прежнему принадлежит Динамо.
Парадоксально, но на Евро могут выйти еще две команды из этой группы. Босния и Люксембург точно продолжат борьбу в плей-офф Лиги наций, а Исландия будет завтра болеть за Украину против Италии, чтобы получить от "сине-желтых" третью путевку.
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