Ісландія готується вболівати за Україну, Португалія завершила рекордний похід, черговий гол Жерсона: відбір Євро-2024
Завершився відбір Євро-2024 у групі J. Звіт про матчі читайте на Футбол 24.
Відбір Євро-2024, 10 тур
Група J
Португалія – Ісландія – 2:0
Голи: Фернандеш, 37, Орта, 66
Боснія і Герцеговина – Словаччина – 1:2
Голи: Грошовскі, 49 (аг) – Боженік, 52, Шатка, 71
Вилучення: Гойковіч, 63 (БіГ)
Ліхтенштейн – Люксембург – 0:1
Гол: Родрігес, 69
Вилучення: Сінані, 5 (Люксембург)
Португалія та Словаччина заздалегідь забронювали собі дві путівки на Євро-2024, тому останній тур був напівтовариським. Ставлення команд відповідне – до перерви один гол на шістьох.
У других таймах стало значно веселіше. Португалія на класі здолала Ісландію і оформила найкращий відбір у своїй історії – максимальні 30 очок, різниця голів 36-2. Трішки засмутився лише Кріштіану Роналду, який змарнував кілька нагод покращити індивідуальний бомбардирський доробок.
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Словаччина підтвердила звання другої найсильнішої команди групи, влаштувавши камбек проти Боснії. Третім фінішував Люксембург зі солідними 17 очками. Сінані ледь не зламав ногу Хеслеру і залишив гостей у меншості вже на 5-й хвилині. Не проблема – Жерсон Родрігес приніс мінімальну перемогу своїм п'ятим голом у цьому відборі. Нагадаємо, контракт 28-річного форварда досі належить Динамо.
Парадоксально, але на Євро можуть вийти ще 2 команди з цієї групи. Боснія і Люксембург точно продовжать боротьбу у плей-офф Ліги націй, а Ісландія завтра вболіватиме за Україну проти Італії, щоб отримати від "синьо-жовтих" третю путівку.
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