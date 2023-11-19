Завершився відбір Євро-2024 у групі J. Звіт про матчі читайте на Футбол 24.

Відбір Євро-2024, 10 тур

Група J

Португалія – Ісландія – 2:0

Голи: Фернандеш, 37, Орта, 66

Боснія і Герцеговина – Словаччина – 1:2

Голи: Грошовскі, 49 (аг) – Боженік, 52, Шатка, 71

Вилучення: Гойковіч, 63 (БіГ)

Ліхтенштейн – Люксембург – 0:1

Гол: Родрігес, 69

Вилучення: Сінані, 5 (Люксембург)

Португалія та Словаччина заздалегідь забронювали собі дві путівки на Євро-2024, тому останній тур був напівтовариським. Ставлення команд відповідне – до перерви один гол на шістьох.

У других таймах стало значно веселіше. Португалія на класі здолала Ісландію і оформила найкращий відбір у своїй історії – максимальні 30 очок, різниця голів 36-2. Трішки засмутився лише Кріштіану Роналду, який змарнував кілька нагод покращити індивідуальний бомбардирський доробок.

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Словаччина підтвердила звання другої найсильнішої команди групи, влаштувавши камбек проти Боснії. Третім фінішував Люксембург зі солідними 17 очками. Сінані ледь не зламав ногу Хеслеру і залишив гостей у меншості вже на 5-й хвилині. Не проблема – Жерсон Родрігес приніс мінімальну перемогу своїм п'ятим голом у цьому відборі. Нагадаємо, контракт 28-річного форварда досі належить Динамо.

Парадоксально, але на Євро можуть вийти ще 2 команди з цієї групи. Боснія і Люксембург точно продовжать боротьбу у плей-офф Ліги націй, а Ісландія завтра вболіватиме за Україну проти Італії, щоб отримати від "синьо-жовтих" третю путівку.

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