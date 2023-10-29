Кроме Эль Класико, в субботней программе 11-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено ещё три матча. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Альмерия открывала программу дня домашним матчем против Лас-Пальмаса, пропустив уже на 23 минуте. Гол Эль-Хаддади оставался единственным до 73-й минуты, пока Рамазани не сравнял с передачи Робертоне. Так бы встреча и завершилась вничью, если бы не Сори Каба – на последних секундах его точный удар принёс гостям победу.

Благодаря этому успеху Лас-Пальмас приблизился к зоне еврокубков на расстояние двух очков. Альмерия остается на дне, не выиграв ни одного поединка в сезоне.

На Балеарских островах Мальорка принимала Хетафе. Эта встреча не порадовала болельщиков голами – обе команды продолжили свою безвыигрышную серию до шести и пяти туров соответственно, причем мадридцы расписали уже четвертую ничью подряд.

Островян от зоны вылета отделяют только дополнительные показатели, а вот подопечные Пепе Бордаласа имеют отрыв в три очка.

В заключительном матче дня фаны получили очередное андалусийское дерби. Кадис принимал Севилью. "Желтая субмарина" в первом тайме дважды выходила вперёд, в итоге выиграв его. На голы Рамоса де ла Флора и Мачиса "рохибланкос" ответили точным выстрелом Окампоса. За пять минут до него забил и Серхио Рамос, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Севилья доминировала как до перерыва, так и после, поэтому гол Ракитича на 60-й минуте был заслуженным. Он же оказался последним. Команды расписали ничью и остались в четырёх зачетных баллах от зоны вылета, причем Кадис не знает побед на протяжении семи туров подряд.

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