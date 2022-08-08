Испанский хавбек Иско продолжит выступать в Примере по завершении сотрудничества с Реалом.

Иско – игрок Севильи, сообщает официальный сайт клуба. Испанец успешно прошел медосмотр и подписал с "нервионом" контракт на два года. Презентация звездного новичка запланирована на среду.

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Основной причиной перехода Иско в Севилью называют Хулена Лопетеги. Наставник андалусийцев давно хотел снова поработать с чемпионом Европы-2012, которого он тренировал в Реале и сборной Испании.

Напомним, за 9 лет в Реале хавбек провел 353 поединка и выиграл 19 трофеев, из которых 5 – триумфы в Лиге чемпионов. Правда, последние сезоны он был далеко не игроком основного состава, поэтому Мадрид отпустил Иско свободным агентом.